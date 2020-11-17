Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirlerinin artırılması, Azerbaycan'a asker gönderilmesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması değerlendiriliyor.

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI (KABİNE TOPLANTISI) NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı devam ediyor. Toplantı biter bitmez açıklama yapılması bekleniyor.

En çok merak edilenlerin başında ise "Sokağa çıkma yasağı geldi mi?" "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" "Kafe ve restoranlar kapatıldı mı?" sorularının cevabı yer alıyor. Yeni korona tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen Bakanlar Kurulu saat 15.30'da toplandı. Açıklamanın saat 20.00'dan sonra yapılması bekleniyor.