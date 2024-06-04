Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 4 Haziran 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

KAMUDA TASARRUF, ENFLASYONLA MÜCADELE, GAZZE DİPLOMASİSİ MASADA

Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak. Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor.