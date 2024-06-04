Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 4 Haziran 2024 Kabine Toplantısı gündem maddeleri
Kabine Toplantısı gündemi merak ediliyor. Pazartesi yapılması beklenen ancak ertelenen Kabine Toplantısı 4 Haziran Salı yani bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki toplantıda, kamuda tasarruf düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve Gazze başlıklar masaya yatırılacak. Kritik toplantıda ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da görüşülecek. İşte, 4 Haziran 2024 son dakika Kabine Toplantısı gündem maddeleri...
- 1
Kabine, pek çok önemli başlığı görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündeme dair kritik konuların ele alındığı toplantıda, kamuda tasarruf düzenlemesi, enflasyonla mücadele gibi maddelerin yanı sıra Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da konuşulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, konuya dair detaylar...
- 2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı 4 Haziran Salı günü yani bugün gerçekleştirilecek. Kritik toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.
- 3
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası dezenflasyon sürecinin başlaması beklenirken, son veriler ışığında Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.
-
- 4
KAMUDA TASARRUF, ENFLASYONLA MÜCADELE, GAZZE DİPLOMASİSİ MASADA
Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak. Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
- 5
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.
- 6
YABANCILARIN KAYIT DIŞI ÇALIŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilmesi de bir diğer gündem başlığı olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmayla ilgili kabineye bilgi verecek.
-
- 7
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl, 16 Haziran pazar günü başlayacak. 19 Haziran çarşamba günü sona erecek. Turizmcilerin, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması talebinin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
- 8
DIŞ POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya, 14 Haziran’da da İtalya’ya gidecek. Ziyaretlere ilişkin hazırlıklar görüşülecek.