Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı, gündemde neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapılıyor. Türkiye'deki siyasi, ekonomi, eğitim gibi önemli konuların ele alındığı toplantıda kararlar ve sonuçlar kamuoyuna duyuruluyor. En son Kabine Toplantısı 20 Mayıs'ta gerçekleşti. Şimdi gözler yeni Kabine tarihine çevrildi. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, bu hafta olacak mı, gündemde neler var?
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Kabine Toplantısı tarihi milyonların gündeminde yer alıyor. Son olarak 20 Mayıs’ta gerçekleşen toplantıda pek çok konu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen yeni Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken bayram tatilinin de toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 3 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemde neler var?
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son toplantı 20 Mayıs günü gerçekleşmişti. Bir sonraki Kabine Toplantısı 3 Haziran günü düzenlenmesi bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken bayram tatili, emekli bayram ikramiyesi, sokak hayvanları gibi konuların toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.
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Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (Pazar- Pazartesi- Salı- Çarşamba) tarihlerini kapsıyor. Bayram tatilinin hafta sonları ile beraber 9 gün olup olmayacağı ise henüz kesinleşmedi. Bayram tatilinin Kabine Toplantısı'nda ele alınmasına yönelik beklentiler arttı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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