Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmış değil. Bugün AK Parti MKYK toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantının bu hafta içi yapılması bekleniyor. Başlangıç saati ise 15.30 gibi öngörülüyor.