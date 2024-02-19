Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Şubat bugün Kabine Toplantısı var mı?
Gündeme dair birçok kritik konunu ele alındığı Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. Bilindiği gibi Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelmektedir. 8. Yargı Paketi, Torba yasa, Aile ve Gençlik Fonu ve Türkiye'nin iç ve dış siyasetine ilişkin kritik konuların ele alınması beklenen Kabine Toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İşte 2024 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararlarının açıklanacağı tarih...
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Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlar altında 14 günde bir araya gelen kabine zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmektedir. Hatırlanacağı gibi son Kabine Toplantısı 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Şubat Kabine Toplantısı bugün var mı, gündeminde neler var?" İşte Kabine Toplantısı tarihi...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi son olarak kabine 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bugün yani 19 Şubat Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılmayacak.
Kabine Toplantısı'nın 26 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların oluşturması bekleniyor.
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SON KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?
Son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı.
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Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği açıklanmıştı.