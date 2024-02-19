Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Normal şartlar altında 14 günde bir araya gelen kabine zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ertelenmektedir. Hatırlanacağı gibi son Kabine Toplantısı 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman? 19 Şubat Kabine Toplantısı bugün var mı, gündeminde neler var?" İşte Kabine Toplantısı tarihi...