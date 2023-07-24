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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı konuları ve gündemi: 24 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

        Kabine Toplantısı konuları ve gündemi: Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

        Kabine Toplantısı saati ve tarihi araştırılıyor. İki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bugün düzenlenecek. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündeminde Orta Vadeli Program, ev kadınlarına emeklilik, taşeron işçilere kadro gibi konuların yer alması bekleniyor. İşte, "Kabine Toplantısı saat kaçta?" sorusunun ve toplantının detaylarına dair bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:28
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        • 1

          Kabine Toplantısı kararları için nefesler tutulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki bugünkü Kabine Toplantısı'nın ekonomi ağırlıklı bir gündemi olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı'na ilişkin detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

          Toplantının ana gündemini ekonomik gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Program hakkında Kabine'yi bilgilendirmesi beklenirken; Öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları da görüşülecek.

        • 4

          FAİZ KARARI VE ENFLASYON

          Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde olacak. Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.

          TOPLU SÖZLEŞME

          Kamu personeline yönelik toplu sözleşme de Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. 1 Ağustos'ta başlayacak görüşmeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bilgilendirme yapması bekleniyor.

        • 5

          KİRA ARTIŞI

          Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu dönüşünde kira artışına dair önemli mesajlar vermişti. Erdoğan, fahiş kira artışına giden ev sahiplerine yönelik cezalar verilebileceğini dile getirirken, boş konutlar için de adımların atılabileceğini söylemişti.

          KÖRFEZ TURU

          Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin 3 gün süren Körfez ülkelerine yönelik ziyaret de Kabine'nin gündemine gelecek. 3 ülkeyle yapılan farklı alanlardaki 18 anlaşması masaya yatırılacak.

          TAHIL KORİDORU VE DIŞ POLİTİKA

          Dış politikada en önemli konulardan birisini de Tahıl Koridoru oluşturuyor. Tahıl Koridoru anlaşmasının bitmesinin ardından Türkiye-Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ediyor. Bu kapsamda anlaşmanın detayları da Kabine'de görüşülecek.

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