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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 28 Kasım 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 28 Kasım Kabine Toplantısı sonuçları neler?

Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Türkiye'nin gözü kulağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Kabine Toplantısı gündeminde; Pençe-Kılıç harekatı ve olası Suriye operasyonu ile EYT, sözleşmeli işçilere kadro gibi kritik konular yer alıyor. İşte 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

Giriş: 28.11.2022 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kabine Toplantısı kararları son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.10 itibarı ile başladı. 

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte 28 Kasım 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

  • 28 KASIM KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

    KABİNE KARARLARI ANBEAN CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Suriye'de yapılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Bir gül bahçesine girercesine, hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez ama bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için, sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Şayet, bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek, tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır" ifadelerini kullanmıştı.

  • Kabine toplantısında olası Suriye harekatının masaya yatırılması beklenirken, kara operasyonu da görüşülecek.

  • EYT-SÖZLEŞMELİ İŞÇİ

    EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

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