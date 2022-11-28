KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Suriye'de yapılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Bir gül bahçesine girercesine, hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez ama bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için, sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Şayet, bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek, tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır" ifadelerini kullanmıştı.