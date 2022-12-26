Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini ekonomi alanındaki başlıklar oluşturuyor. Peki, Kabine Toplantısı sonuçları neler?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU? (26 ARALIK 2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor. Gözler şimdiden Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. İşte Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili detaylar...