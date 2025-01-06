MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK OLASI DÜZENLEMELER

6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece 2025 yılının ilk yarısında memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 emekli yüzde 15,75 zam aldı.

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek. 2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.