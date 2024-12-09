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        Haberler Bilgi Gündem Kabine bugün toplanıyor, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta! Kabine Toplantısı gündeminde neler var Suriye, asgari ücret, Beşar Esad?

        Kabine bugün toplanıyor! Kabine Toplantısı gündeminde neler var?

        Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bugünkü ana konu Suriye olacak ve toplantıda ar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırılacak. İkinci ana gündem ise asgari ücret olacak. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:02
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        • 1

          Kabine, 15 günün ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'nin gündemi yoğun olacak. Bugün masada iki ana gündem var; Beşar Esad'ın devrilmesi ve asgari ücret. İşte, Kabine Toplantısı konuları...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.00'de Ankara'da başlayacak.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET DE ELE ALINACAK

          Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık Salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

          Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.

        • 4

          ESAD SONRASI DÖNEMİN YOL HARİTASI ELE ALINACAK

          Kabine toplantısında Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak.

        • 5

          TERÖRLE MÜCADELE

          Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.

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