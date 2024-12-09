Kabine bugün toplanıyor! Kabine Toplantısı gündeminde neler var?
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Bugünkü ana konu Suriye olacak ve toplantıda ar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırılacak. İkinci ana gündem ise asgari ücret olacak. İşte, detaylar...
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Kabine, 15 günün ardından yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine'nin gündemi yoğun olacak. Bugün masada iki ana gündem var; Beşar Esad'ın devrilmesi ve asgari ücret. İşte, Kabine Toplantısı konuları...
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KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantı saat 15.00'de Ankara'da başlayacak.
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ASGARİ ÜCRET DE ELE ALINACAK
Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık Salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.
Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.
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ESAD SONRASI DÖNEMİN YOL HARİTASI ELE ALINACAK
Kabine toplantısında Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak. Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak.
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TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.