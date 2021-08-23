Kabil Havalimanı'nda çatışma: 1 ölü

Reuters

Almanya Silahlı Kuvvetleri, Kabil Havalimanı'nda kimliği belirsiz silahlı kişiler ile Batılı güvenlik güçleri ve Afgan muhafızları arasında çatışma çıktığını ve binlerce Afgan ve yabancının, Taliban yönetiminden kaçmak isteyenlerin, havalimanını doldurduğunu söyledi.

Havalimanın kuzey kapısında ABD'nin de dahil olduğu çatışmada bir Afgan muhafız öldü, üçünün de yaralandığı açıklandı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden çatışma haberini doğruladı.

HAVALİMANINDAKİ GÜÇLER

Taliban'ın bir tür düzenin uygulanmasına yardım etmeye çalıştıkları havalimanı dışına militanları yerleştirirken öte yandan ABD'ye yardım eden Afgan muhafızlar var.

Henüz net olmayan bilgilere göre, CNN, havalimanı dışındaki bir keskin nişancının tesis içindeki Afgan muhafızlara ateş ettiğini ve ateşe karşılık verdiklerini bildirdi ancak ABD'nin Afgan muhafızlara ateş açtığını bildirdi.

Havalimanındaki iki NATO yetkilisi durumun kontrol altında olduğunu ve tüm havalimanı kapılarının kapatıldığını söyledi.

Reuters, pazar günü Taliban militanlarının, yedi Afgan'ın kapılarda/ barikatlarda ezilmesi sonucu hayatını kaybetmesinden bir gün sonra, havalimanındaki kalabalıklara şiddet uygulandığını aktarmıştı.