Kabil'den kalkan tahliye uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulundu

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturduklarını açıkladı.

AA'nın haberine göre; kaç kişinin öldüğü konusunda sayı vermeyen yetkililer, kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu ise doğruladı.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına gelen ve tahliye edilmek isteyen Afganların pistte ilerleyen Amerikan askeri kargo uçağına tırmanmaya çalıştığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.