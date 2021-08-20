Uçaktan düşerek ölen kişi Afgan futbolcu çıktı!

SON DAKİKA:Kabil'den kaçarken ABD uçağından düşerek ölen bir kişinin Afgan milli futbolcu olduğu ortaya çıktı!

Reuters / HABERTURK.COM

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesiyle Kabil'den havalanan ABD kargo uçağına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışan kişilerin görüntüleri dünya gündemine oturmuştu.

Kargo uçağına tutunduktan sonra düşerek hayatını kaybedenlerden birinin Afganistan genç milli futbol takımının oyuncularından Zeki Enveri olduğu açıklandı.

Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, ABD uçağının iniş takımlarından düşenlerden birinin 19 yaşındaki milli genç futbol takımından Zeki Enveri olduğunu duyurdu.

Afganistan basınında yer alan haberde, "Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, milli genç futbol takımından bir oyuncu olan Zeki Enveri'nin ABD askeri uçağına tutunarak ülkeyi terk etmeye çalışan yüzlerce genç arasında olduğunu doğruladı. Enveri düştü ve öldü." denildi.

Enveri sosyal medya hesabındaki son gönderisinde, "Sen hayatının ressamısın. Boya fırçasını kimseye verme" ifadelerini kullanmıştı.