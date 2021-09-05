Kabil'de kadınlar sokağa çıktı: Cesuruz, kararlıyız!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir grup kadın, ülkede Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kurulacak yeni hükümette kadınlara da yer verilmesi başta olmak üzere hak ve özgürlükleri için gösteri yaptı.
Kabil'in Pul Mahmud Han Kavşağı civarında toplanan kadınlar, "İşimizi geri verin, sadaka istemiyoruz", "Tek cinsiyetli hükümet kabul edilemez","Taliban insan hakları ihlalidir", "Taliban, kadın hakları olmadan meşruiyetiniz yok", "Cesuruz, kararlıyız", "Uluslararası toplum neredesiniz" sloganları attı.
Kadınlar basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 500 metre ilerideki Savunma Bakanlığına yürüyen kadınlar öldürülen kadınları anmak için bakanlık önüne çiçek bırakıp, Kur'an-ı Kerim okudu.
Gösteride konuşan kadın hakları aktivisti Nuriye Afgan, Afganistan'daki tüm kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı. Ülkede kadın haklarıyla ilgili gidişatın belirsiz olduğunu ifade eden Nuriye Afgan, Taliban’ın önde gelen isimlerinin kabinede kadınlara yer verilmeyeceği ifadelerini hatırlattı.
Gösteriye katılan Ruşen Rızai ise kadınların yaşadığı zorlukları anlattı. Rızai, “Biz bugün tüm Afgan kadınların hakları ve özgürlüğü için buradayız.” ifadelerini kullandı.
Sonrasında şehir merkezine yürüyen kadınlara Taliban güçleri dağılmaları uyarısında bulundu. Grubun dağılmaması üzerine göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bazı kadınlar ve basın mensupları darbedildi. Müdahale üzerine göstericiler eylemlerine son verdi.
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