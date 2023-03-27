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Kabil'de intihar saldırısı: 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Dışişleri Bakanlığı'nın yakınında düzenlenen intihar saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Giriş: 27.03.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
Kabil'de intihar saldırısı: 6 kişi hayatını kaybetti
AA

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zedran, basına yaptığı açıklamada, saldırganın Bakanlığın bulunduğu sokağın girişindeki kontrol noktasına yaklaştığı sırada güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ve bu esnada üzerindeki bombanın infilak ettiğini söyledi.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zedran, 3'ü Taliban mensubu birkaç kişinin de yaralandığını belirtti.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden Acil Durum Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı yakınında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerinin hastaneye getirildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında biri çocuk 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Taliban yetkililerinden henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen olmadı.

Öte yandan 11 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığı'nın girişinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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