Kabil polis teşkilatı, Afganistan'ın başkentindeki bir eğitim merkezinde meydana gelen patlamada en az 19 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.
Eğitim merkezinden yetkililer merkezde sınava giren öğrencilerin olduğunu söyledi.
Patlamayı henüz hiçbir grup üstlenmedi.
Reuters haber ajansına göre, Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, 27 kişinin yaralandığını açıkladı. Afganistan'da Cuma günleri okulların kapalı olduğunu belirten sözcü, hayatını kaybedenlerin çoğunun saldırı sırasında sınava giren öğrenciler olduğunu söyledi.
Taliban'ın içişleri bakanlığı sözcüsü Abdul Nafy Takor, sivil hedeflere saldırmanın "düşmanın insanlık dışı gaddarlığını ve ahlaki standartlardan yoksunluğunu gösterdiğini" söyledi.
Patlama, kentin batısındaki Daşte Barçi bölgesindeki Kaaj eğitim merkezinde meydana geldi.
Çoğunlukla Hazara etnik azınlığının yaşadığı bölge geçmişte de benzer saldırılarda hedef alınmıştı. Saldırıların çoğunu IŞİD üstlenmişti.
Taliban geçen Ağustos ayında Afganistan'da iktidarı ele geçirmişti. Grup, ülkede istikrarı yeniden sağlamaya çalıştığını belirtiyor.
Ancak IŞİD'in Afganistan'daki kolunun saldırıları hâlâ devam ediyor.
Geçen yıl, Taliban yeniden iktidara gelmeden önce, Daşte Barçi'de bir kız okuluna düzenlenen bombalı saldırıda çoğunluğu öğrenciler olmak üzere en az 85 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.
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Kabil'de eğitim merkezinde patlama: En az 19 kişi öldü/kabil-de-egitim-merkezinde-patlama-en-az-19-kisi-oldu-3524995
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