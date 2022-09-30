Kabil'de eğitim kurumuna saldırı: Çok sayıda ölü var!

Reuters

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim kurumuna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Kabil Polis Sözcüsü Halid Zadran, Reuters'a yaptığı ilk açıklamada, bir patlamanın gerçekleştiğini ve daha fazla ayrıntı vermeyeceğini söyledi.

İlk belirlemeler göre saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı, polis bu sayının artabileceğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, saldırganın bir eğitimde elindeki patlayıcıları patlattığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'in batısında ağırlıklı olarak Hazara Şiileri yaşıyor. Daha önce de aynı bölgede düzenlenen benzer saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.