Kabe ziyareti için Metaverse projesi

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Suudi Arabistan Müslümanlar için kutsal mekan olan Mekke'deki Kabe'ye ziyaretlerin metaverse

evreni üzerinden gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalara başladı.

Sanal ziyaretle Kabe'nin duvarında bulunan Hacer-ül Esved taşının görmek mümkün olacak.

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşıma göre bu yeni girişim,

Müslümanların Mekke'ye hac ziyareti gerçekleştirmesinden önce Hacer-ül Esved'i deneyimlemelerini sağlıyor.

Programın açılışını yaparken Al-Sudais, sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte insanların evlerinden oturarak Mekke’deki önemli hac mekanlarını ziyaret edebileceği simülasyon için, kişilerin görme ve işitme duyularının dışında dokunma ve koku duyularını da deneyimleyebileceğini söyledi.

Bu girişimin, Umm Al-Qura Üniversitesi ile birlikte Sergiler ve Müze İşleri Ajansı'nın bir projesi olduğu belirtildi.

Genel başkan, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Halkın sanal gerçeklik teknolojisine nasıl ve ne zaman erişeceği ise henüz belli değil.