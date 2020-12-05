Dolma özellikle Türk mutfağının vazgeçilmez bir türüdür. Özellikle Ege yöremizde yapılan kabak çiçeği dolması zeytinyağlı olması nedeniyle oldukça da hafiftir. Peki Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir? İşte kabak çiçeği dolması tarifi...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MAZLEMELERİ

20 adet kabak çiçeği,

1 su bardağı pirinç,

2 adet orta boy soğan,

5 yemek kaşığı zeytinyağ,

2 yemek kaşığı çam fıstığı,

2 yemek kaşığı kuş üzümü,

1 çay kaşığı tarçın,

1 çay kaşığı yenibahar,

1 çay kaşığı karabiber,

2 tatlı kaşığı tuz,

1 tatlı kaşığı şeker,

Bir avuç maydanoz,

Bir avuç dereotu.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI YAPILIŞI

Tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağ alın ve fıstıkları ekleyip 3 dk. kavurun, Ardından küçük küçük doğranmış soğanları ekleyip 5 dk daha kavurun, Yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinçleri ekleyip karıştırarak renkleri şeffaflaşana kadar kavurun, Tuz, şeker, kuş üzümü, yenibahar, tarçın ve karabiberi ekleyerek karıştırın, 1 su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirdikten sonra dereotu ve maydanozu da ekleyerek karıştırın, Yıkayıp süzdüğünüz kabak çiçeklerini yaptığınız harçla doldurup kapatın ve geniş bir tencereye dizin, 1,5 su bardağı su ve kalan zeytinyağını da tencereye dökün, Tencerenin kapağını kapatıp orta hararetli ateşte suyunu çekene ve pirinçler şişene kadar pişirin, Soğuyunca servis edin.

Afiyet olsun...