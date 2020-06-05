Adını ilk olarak “Ulan İstanbul” dizisiyle duyuran Yıldırım, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında bu serüvenini de anlattı: “O dizide, öyle bir role seçilince aşırı mutlu oldum. Kadro çok iyiydi. Meğer ucuz cast’a ihtiyaçları varmış ve bütçeleri kısıtlıymış. Ucuz olduğum için beni seçmişler. Sistemi sonra anladım. Dizi bize bambaşka şeyler getirdi. İyi ki yapmışım.”



