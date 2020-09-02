Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.