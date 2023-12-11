Kaan Urgancıoğlu: Uykusuz gecelere hazır değilim

"O AN FİLM İZLEMEK GİBİYDİ"



Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu, eşiyle birlikte hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Urgancıoğlu, "Annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullandı.