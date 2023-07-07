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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kaan Urgancıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sevgilisi Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde Yunanistan'da hayatını birleştiren Urgancıoğlu, evliliği sonrası ilk kez konuştu.

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"ARKADAŞIMIZIN DÜĞÜNÜNE GİTMİŞTİK, BİZ DE EVLENDİK" Atina'da bulunan Türk Konsolosluğu'nda nikâh törenlerini gerçekleştiren Kaan Urgancıoğlu, "Özel olarak mı böyle bir yer tercih ettiniz?" sorusuna şaşırtan bir cevap vererek, "Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta" dedi.

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Ünlü oyuncu ayrıca, "Sadece sizler için değil, benim ailem için de sürpriz bir nikâh oldu. 'Aileme evlensem bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikâh düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı" ifadelerini kullandı.

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Evlilik teklifini daha önceden yaptığını da ifade eden Urgancıoğlu, "Detay vermeyeyim ama daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım ama nikâh kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil daha sadelikten yanayız diyebilirim. Daha üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var. Sizlerin arasından evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilirmiyiz?'' sorusu üzerine gazetecilerden, "Çocuk" cevabı alan oyuncu, ''Amin inşallah'' demekle yetindi.

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Tatil planı sorulan Kaan Urgancıoğlu, "Biz ilk önce balayı yaptık sonra evlendik gibi oldu o yüzden malum sezonda başlıyor pek fırsat bulabileceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.