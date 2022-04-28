Deniz de geçtiğimiz günlerde meslektaşıyla yakıştırmaları hakkında "Bizim Kaan'la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz. Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek." ifadelerini kullanmıştı.