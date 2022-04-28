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Kaan Urgancıoğlu'dan Pınar Deniz açıklaması: Maksat yakışmamızdı

Kaan Urgancıoğlu'dan 'Pınar Deniz' açıklaması: Maksat bizim yakışmamızdı

Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılmasıyla ilgili "İnsanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor" demişti. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Urgancıoğlu da konuya ilişkin "Biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu bizim yakışmamızdı" ifadelerini kullanmıştı

28.04.2022 - 10:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, dün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Urgancıoğlu, rol aldığı bir dizideki partneri Pınar Deniz ile ilgili "Biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu bizim yakışmamızdı." şeklinde konuştu.

  • Deniz de geçtiğimiz günlerde meslektaşıyla yakıştırmaları hakkında "Bizim Kaan'la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz. Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek." ifadelerini kullanmıştı.

  • Dizi hakkında da konuşan 40 yaşındaki oyuncu, "Ben de senaryoyu okuyunca, bu kadar da olmaz diyorum. Hatta 3-4 kare tekrar okuyorum, Sema'nın (Ergenekon) ellerine sağlık her bölüm bizde seyirci de merak halinde oluyor." dedi.

  • "BOŞ KALAN İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARACAĞIM"

    Kaan Urgancıoğlu, "Bayram ve yaz tatili planları yapıldı mı?" sorusuna , "Yazın bir proje gelmezse dinlenmek istiyorum, ailemin yanında olacağım. Bayramda herkes bir yere gidecek, İstanbul boş kalacak. Ben de boş kalan İstanbul'un tadını çıkartmak istiyorum." yanıtını verdi.

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