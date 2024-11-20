Kaan Urgancıoğlu: Ana akıma iş yapacak kondisyonum yok

"SEKTÖRÜN GİDİŞATINI BAŞARILI BULUYORUM"

Kaan Urgancıoğlu, gazetecilerin, "Bazı oyuncular, 'İyi iş gelmiyor' diyorlar" ifadelerini kullanması üzerine; "Yorum yapabileceğim konu değil. Televizyonda olan işleri izlemedim. Sektörün gidişatını başarılı buluyorum. Herkesin kısmeti ve zamanı var. Her zaman iyi iş gelecek diye kaide yok" dedi.