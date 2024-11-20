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        Haberler Objektife Takılanlar Kaan Urgancıoğlu: Ana akıma iş yapacak kondisyonum yok - Magazin haberleri

        Kaan Urgancıoğlu: Ana akıma iş yapacak kondisyonum yok

        Eşi Burcu Denizer ile geçtiğimiz yıl oğlu Ardıç'ı kucağına alarak ilk kez baba olma sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu, bir süredir ekrandan uzak ve ailesiyle ilgileniyor. Yeni projelerde yer alıp almayacağına dair açıklamada bulunan oyuncu; "Şu an ana akıma iş yapacak kondisyonum yok. Kendime ve aileme zaman ayırmam gerekiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 08:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 08:14
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Urgancıoğlu, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu; "Dinleniyorum. Ev işleri var onlara koşturuyoruz. Kışa hazırlanıyoruz. Çocuk büyütüyoruz. Hayatımda ilk defa akşam 20.00 - 20.30 gibi uyuyorum" ifadelerini kullandı.

        • 2

          "DÜŞMESİNİ İSTİYORUM"

          Oğlu Ardıç'ın emekleme dönemine başladığını söyleyen Kaan Urgancıoğlu; "Genelde kafasını çarpmayacağa kadar düşmesini istiyorum açıkçası" diye konuştu.

        • 3

          "SEKTÖRÜN GİDİŞATINI BAŞARILI BULUYORUM"

          Kaan Urgancıoğlu, gazetecilerin, "Bazı oyuncular, 'İyi iş gelmiyor' diyorlar" ifadelerini kullanması üzerine; "Yorum yapabileceğim konu değil. Televizyonda olan işleri izlemedim. Sektörün gidişatını başarılı buluyorum. Herkesin kısmeti ve zamanı var. Her zaman iyi iş gelecek diye kaide yok" dedi.

        • 4

          "ANA AKIMA İŞ YAPACAK KONDİSYONUM YOK"

          Kaan Urgancıoğlu, ayrıca yeni proje sorularına; "Şu an ana akıma iş yapacak kondisyonum yok. Kendime ve aileme zaman ayırmam gerekiyor" yanıtını verdi.

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