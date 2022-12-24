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Kaan Taşaner: Üçüncü kişilerle alakalı sorunlar vardı - Magazin haberleri

Kaan Taşaner: Üçüncü kişilerle alakalı sorunlar vardı

Daha önce birkaç kez arka arkaya tartışırken görüntülenen Kaan Taşaner-Seray Dura çifti, yaşadıkları bu olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. İkiliden Taşaner, "Üçüncü kişilerle alakalı bazı sorunlar vardı. Onlardan kaynaklıydı. Günlük problemler zaten" dedi

Giriş: 24.12.2022 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

  • "ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ALAKALI SORUNLAR VARDI"

    Daha önce birkaç kez arka arkaya tartışırken görüntülenen çift, yaşadıkları bu olaylar hakkında konuştu.

    İkiliden Taşaner, "Üçüncü kişilerle alakalı bazı sorunlar vardı. Onlardan kaynaklıydı. Günlük problemler zaten. Herkes yaşayabilir aslında..." diyerek, aralarındaki sorunu çözdüklerini dile getirdi.

  • "MESLEKTAŞLARIMA ACIMASIZCA ELEŞTİRİLER YAPABİLİYORUM"

    Son zamanlarda sosyal medyada takipçisi fazla olan oyuncuların daha çok rol aldığı yönündeki düşüncelerle alakalı konuşan Kaan Taşaner, "Bilemiyorum, seyirci her şeyi izleyerek ya da izlemeyerek ifade ediyor bence. İnternet bizim hayatımıza hızlıca giren bir uygulama. İşlerin pazarlamasında da sosyal medya kullanılabiliyor. Kefeyi dengeli tutmak lazım. Her şey birbirine girdi zaten. Çağımızda önemli olan dikkat çekmek. İsim veremem ama ben de izlerken acımasızca seyirci gibi eleştiriler yapabiliyorum meslektaşlarıma. Aslında iyi niyetle düşünmeye çalışıyorum ama insan istediği rolü her zaman oynayamayabiliyor. Tek başına oyuncuyu da hedef göstermek olmaz. Balık kavağa çıkmaz" dedi.

    Ardından çift, el ele mağazaları dolaşmaya kaldıkları yerden devam etti.

  • ÇİFTİN GERGİN ANLARI

    Çift, Baltalimanı sokaklarında gergin anlar yaşamıştı. Taşaner, sevgilisiyle sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yol kenarında tartışırken objektiflere yansımıştı.

  • 43 yaşındaki oyuncu, ilk önce kızdığı sevgilisini daha sonra sarılıp öperek ikna etmeye çalışmıştı. Bu durum karşısında tepkisiz kaldığı görülen Seray Dura'nın mutsuzluğu yüzüne yansımıştı.

  • Kısa bir yürüyüşün ardından Boğaz manzaralı bir banka oturan çift, yaşadıkları tartışmanın değerlendirmesini yapmıştı. Sevgilisine yakın ilgide bulunan Kaan Taşaner, yarım saat süren sohbetin ardından Dura'nın gönlünü almayı başarmıştı.

  • BUZLAR ERİDİ

    Ardından kısa bir süre sonra aralarındaki buzları eriten ikili, AVM'de birlikte mağazaları dolaşıp, alışveriş yapmıştı. Daha sonra Dura ile baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, sevgilisiyle arasında küslük olmadığını ifade ederek, "Aramızda geçen bir problem vardı konuşarak hallettik. Gayet iyiyiz" demişti.

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