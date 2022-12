"MESLEKTAŞLARIMA ACIMASIZCA ELEŞTİRİLER YAPABİLİYORUM"

Son zamanlarda sosyal medyada takipçisi fazla olan oyuncuların daha çok rol aldığı yönündeki düşüncelerle alakalı konuşan Kaan Taşaner, "Bilemiyorum, seyirci her şeyi izleyerek ya da izlemeyerek ifade ediyor bence. İnternet bizim hayatımıza hızlıca giren bir uygulama. İşlerin pazarlamasında da sosyal medya kullanılabiliyor. Kefeyi dengeli tutmak lazım. Her şey birbirine girdi zaten. Çağımızda önemli olan dikkat çekmek. İsim veremem ama ben de izlerken acımasızca seyirci gibi eleştiriler yapabiliyorum meslektaşlarıma. Aslında iyi niyetle düşünmeye çalışıyorum ama insan istediği rolü her zaman oynayamayabiliyor. Tek başına oyuncuyu da hedef göstermek olmaz. Balık kavağa çıkmaz" dedi.

