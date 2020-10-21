Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile birlikte araçları seyir halindeyken İstinye'de objektiflere takıldı. Arka koltukta oturan Tangöze ve Ural'ın kızız meraklı bakışlarıyla etrafı izledi.

Çift, trafiğin açılmasıyla muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak evlerinin yolunu tuttu.