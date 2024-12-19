Survivor All Star 2025 heyecanı sürerken, kadroda yer alan Kaan Kazgan fragmanda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmaya ilk kez katılan Kazgan'ın, parkurlarda nasıl performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı tanıtım fragmanıyla hem yarışmanın tarihi belli oldu hem de isimler netleşti. Peki, Kaan Kazgan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından Kaan Kazgan hakkında tüm detaylar...

REKLAM advertisement1 KAAN KAZGAN KİMDİR? Survivor yarışmasıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında kick boks ile tanışarak spor hayatına adım attı. Ancak, bu spora bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında yeniden spor yapmaya başlamıştır. 2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başlamış, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır. MMA dışında, kick boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarında da deneyim kazanan Kazgan, Türkiye’deki dövüş arenasında kendini kanıtlamıştır.

REKLAM SURVİVOR 2025 KADROSU BELLİ OLDU! Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda yer alacak. Gönüllüler Takımı: Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan, Kübra Avcı yer alacak.

SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Kaan Kazgan Survivor All Star 2025 kadrosunda Gönüllüler Takımı üyesi olarak karşımıza çıkıyor.