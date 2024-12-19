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        Haberler Bilgi Magazin Kaan Kazgan kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler kadrosundaki Kaan Kazgan kaç yaşında, nereli?

        Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan Kaan Kazgan kimdir?

        Survivor 2025 için geri sayım başlarken, yarışmacı kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Kaan Kazgan, Gönüllüler takımında dikkat çeken isimlerden biri. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı Survivor 2025 fragmanı, hem yarışmanın tarihini hem de kadrodaki isimleri kesinleştirdi. Peki, Kaan Kazgan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Survivor All Star 2025 yarışmacısı Kaan Kazgan hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 22:34
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        Kaan Kazgan kimdir?
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        Survivor All Star 2025 heyecanı sürerken, kadroda yer alan Kaan Kazgan fragmanda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Yarışmaya ilk kez katılan Kazgan'ın, parkurlarda nasıl performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı tanıtım fragmanıyla hem yarışmanın tarihi belli oldu hem de isimler netleşti. Peki, Kaan Kazgan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından Kaan Kazgan hakkında tüm detaylar...

        KAAN KAZGAN KİMDİR?

        Survivor yarışmasıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında kick boks ile tanışarak spor hayatına adım attı. Ancak, bu spora bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında yeniden spor yapmaya başlamıştır. 2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başlamış, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır. MMA dışında, kick boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarında da deneyim kazanan Kazgan, Türkiye’deki dövüş arenasında kendini kanıtlamıştır.

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        SURVİVOR 2025 KADROSU BELLİ OLDU!

        Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda yer alacak.

        Gönüllüler Takımı: Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan, Kübra Avcı yer alacak.

        SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Kaan Kazgan Survivor All Star 2025 kadrosunda Gönüllüler Takımı üyesi olarak karşımıza çıkıyor.

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