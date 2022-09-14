Popüler müzik gruplarından biri olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, evliliğinde zor günler geçiriyor. 2020 yılında organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturan Boşnak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia ediliyor. Peki, Kaan Boşnak eşine şiddet uyguladı mı? İddialar için ne söyledi? Tüm detaylar, haberimizde yer alıyor.
KAAN BOŞNAK EŞİNE ŞİDDET UYGULADI MI?
Şu anda boşanma aşamasında olan çift arasında şiddet iddiaları sürüyor. Şiddete maruz kaldığını iddia eden Torun; "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." şeklinde bir açıklama yaptı.
KAAN BOŞNAK İDDİALARA NE CEVAP VERDİ?
Torun'un açıklamalarından sonra başka bir açıklama da Kaan Boşnak'ın avukatından geldi. Yazılı bir şekilde yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
"Müvekkil hakkında basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve eş zamanlı olarak haberdar olmuş durumdayız.
Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suiistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır.
Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu kapsamda Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir.
Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu sebeple aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz."
Saygılarımızla…
Kaan Boşnak
Vekili
Av. Ayşegül Mermer
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