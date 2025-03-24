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        Haberler Sağlık K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına yol açıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına yol açıyor

        Ailelerin aşı karşıtlığının yenidoğan bebeklerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, "Doğumdan hemen sonra yapılması gereken K vitamini bebekler için hayati önem taşıyor. K vitamini eksikliği hafif kanamaya ve iç organlarda kanamaya neden olabilir. En tehlikelisi beyin içi kanamalarına kadar giden tabloya neden olabilmesidir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:07
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        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
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        Doğumdan hemen sonra yapılması gereken K vitamini uygulamasının, bebekler için hayati önem taşıdığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, "K vitamini pıhtılaşma üzerine çok etkin bir vitamindir. K vitamini eksikliği hafif kanamaya ve iç organlarda kanamaya neden olabilir. En tehlikelisi beyin içi kanamalarına kadar giden tabloya neden olabilmesidir” dedi.

        "K VİTAMİNİ PIHTILAŞMA ÜZERİNE ÇOK ETKİLİ"

        K vitamininin yenidoğan bebeklerde pıhtılaşma için gerekli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çağ, “K vitamini, yağda eriyen vitaminler arasında yer alır ve pıhtılaşma üzerine çok etkilidir. Özellikle bazı pıhtılaşma faktörlerinin aktif hale gelmesi için çok önemli bir rolü vardır. Yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliğinin temel sebepleri arasında anneden yeterli miktarda K vitamini geçmemesi, bağırsak florasının henüz tam olarak oluşmaması ve anne sütünde yetersiz olması yer alır” ifadelerini kullandı.

        "BEBEKLERE K VİTAMİNİ AŞISI VE D VİTAMİNİ TAKVİYESİ YAPILMALI"

        Anne sütünde yeterli miktarda K vitamininin olmadığını ifade Doç. Dr. Çağ, "Anne sütündeki eksikliğe bağlı olarak her doğan bebeğe mutlaka K vitamini aşısı ve ilave olarak D vitamini takviyesi yapılmalıdır. K vitamini eksikliğinde kanamalar meydana gelebilir. Bu kanamalar, basit kanamalar da olabilir, iç kanamalara da yol açabilir. Ya da sünnet bölgesindeki kanamalar olarak kendini gösterebilir. Bunun en tehlikelisi ise beyin içi kanamalardır" diye konuştu.

        "K VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, BEYİN İÇİ KANAMALARA YOL AÇABİLİR"

        Doç. Dr. Yakup Çağ şunları söyledi: "K vitamini eksikliği, beyin içi kanamalara yol açabilir ve uzun vadede sakatlıklara neden olabilir. Bu kanamalar, bazen maalesef ölüme kadar gidebilir. Bu nedenle, K vitamini her yenidoğan bebeğe yapılmalıdır. İster prematüre olsun ister normal zamanında dünyaya gelsin, her bebek için K vitamini aşısı elzemdir. Eğer yapılmazsa, bu bebeklerde kanama riski oldukça yüksektir ve bu risk en az 6 ay devam edebilir."

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