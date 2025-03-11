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        Haberler Dünyadan K-pop şarkıcısı Wheesung evinde ölü bulundu - Magazin haberleri

        K-pop şarkıcısı Wheesung evinde ölü bulundu

        Wheesung adıyla bilinen Güney Koreli K-pop şarkıcısı Choi Whee-sung, 43 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:28
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        Dünya çapında popüler hale gelen K-Pop akımının temsilcilerinden Wheesung evinde ölü bulundu. 43 yaşındaki yıldız ismin hayranları ölüm haberiyle birlikte yasa boğuldu.

        Seul polisi, şarkıcının kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cinayetten şüphelenmediklerini söyledi.

        Wheesung, 2021 yılında bir anestezik ilacı yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ilaç, daha önce Michael Jackson’ın 2009’daki ölümüne yol açan aşırı doz nedeniyle de gündeme gelmişti.

        K-pop yıldızı evinde ölü bulundu
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        #Wheesung

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