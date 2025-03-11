K-pop şarkıcısı Wheesung evinde ölü bulundu

Dünya çapında popüler hale gelen K-Pop akımının temsilcilerinden Wheesung evinde ölü bulundu. 43 yaşındaki yıldız ismin hayranları ölüm haberiyle birlikte yasa boğuldu.

REKLAM advertisement1

Seul polisi, şarkıcının kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cinayetten şüphelenmediklerini söyledi.

Wheesung, 2021 yılında bir anestezik ilacı yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ilaç, daha önce Michael Jackson’ın 2009’daki ölümüne yol açan aşırı doz nedeniyle de gündeme gelmişti.