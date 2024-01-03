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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus'ta Kenan Yıldız, Salernitana maçının kadrosuna alınmadı - Futbol Haberleri

        Juventus'ta Kenan Yıldız, Salernitana maçının kadrosuna alınmadı

        Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'un yarın İtalya Kupası son 16 turundaki Salernitana maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:33
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        İtalya Seria ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, İtalya Kupası son 16 turunda Milli futbolcu Kenan Yıldız'a forma şansı vermeyeceğini açıkladı.

        Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız son haftalarda Serie A'da daha fazla süre almaya başlamıştı.Frosinone maçında bu sezon ligdeki ilk golünü atan Kenan Yıldız, daha sonra oynanan Roma maçında da 66 dakika sahada kalmıştı.

        Tecrübeli teknik adam, "Kenan Yıldız yarın forma giymeyecek. Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli. Oynadığınız iki maç, sizin üst düzey bir oyuncu olup olmadığınızı belirlemez. Her gün çok çalışmanız gerekir ve kariyerinizin sonunda yaptıklarınız hatırlanır." ifadelerini kullandı.

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