Massimiliano Allegri yönetimindeki İtalyan devi Juventus, transfer döneminin son gününde PSV’nin genç yıldızı Mohamed Ihattaren’i 2 milyon euro’nun altında bir bedelle kadrosuna katmıştı.

19 yaşındaki oyuncu, transferi gerçekleştikten hemen sonra bir diğer Serie A ekibi Sampdoria’ya kiralanmıştı.

Ancak İtalyan basını, son olarak Hollanda’da olduğu bilinen oyuncudan bir haftayı aşkın bir süredir haber alınamadığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Ihattaren’in 12 Ekim tarihinde ailevi sebeplerden ötürü Hollanda’da olduğu biliniyordu.

Ancak haberde, oyuncunun ailesinin yaşadığı Utrechtse Vecht bölgesinde bulunmadığı belirtildi.

Goal'ün aktardığına göre bundan itibaren Ihattaren’den hiçbir şekilde haber alınamadığı söylendi. Ayrıca haberde genç oyuncunun İtalya’ya dönmeyi reddettiği ileri sürüldü.

Henüz Hollanda medyasında da genç oyuncunun durumuna dair net bir bilgi yer almıyor.