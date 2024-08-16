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        Haberler Spor Futbol Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme ve 10 numara! - Futbol Haberleri

        Juventus'tan Kenan Yıldız'a yeni sözleşme ve 10 numara!

        Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı ve 10 numaralı formayı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:23 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:23
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        Juventus, Kenan Yıldız'la uzattı!
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        İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2028-29 sezonu sonuna kadar" geçerli sözleşme imzalandı. Açıklamada, Kenan'ın "10" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti.

        Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

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