UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları bugün oynanıyor, Juventus, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lyon'u ağırlıyor.

JUVENTUS: 1 - LYON: 1 (43' Ronaldo (P) | 12' Depay (P))

(İkinci yarı oynanıyor...)



SAAT: 22.00

HAKEM: Felix Zwayer

STAT: Allianz

YAYIN: beIN SPORTS 2

JUVENTUS: Szczesny, Cuadrado, Ligt, Bonucci, Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

YEDEKLER: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Danilo, Rugani, Merih, Ramsey, Matuidi, Marco, Muratore, Dybala

TEKNİKDİREKTÖR: Maurizio Sarri

LYON: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Caqueret, Aouar, Dubois, Bruno, Cornet, Depay, Ekambi

YEDEKLER: Tatarusanu, Diomande, Andersen, Rafael, Tete, Bard, Mendes, Lucas, Dembele, Traore, Reine-Adalaide, Cherki

TEKNİKDİREKTÖR: Rudi Garcia

Turnuvaya çeyrek finalden itibaren ise Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finalden itibaren tek maçlı eleme sisteminde sekizli final formatıyla düzenlenecek turnuva, 12-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriyecek.

Daha önce mart ayında oynanan son 16 turu rövanş maçları sonucu İtalya'nın Atalanta, Almanya'nın Leipzig, İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları çeyrek finale yükselmişti.

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Olympique Lyon, 31. dakikada Lucas Tousart'ın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Juventus'un ikinci devredeki gol çabaları sonuç vermedi ve müsabakayı 1-0 kazanan Olympique Lyon, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.