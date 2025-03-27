Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!

Doğduğundan beri Juventus taraftarı olduğunu belirten Ardoino, "Şu anda değerinin çok altında olan ama bize mutluluk verecek bir futbol kulübüne yatırım yaptık. Juventus'ta Mbappe'nin oynamasını istiyorum. Genç oyunculara da yatırımlar yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.