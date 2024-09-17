Juventus: 3 - PSV Eindhoven: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasının ilk maçında Juventus, evinde PSV Eindhoven'i 3-1 mağlup etti. Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, Siyah Beyazlıların ilk golünü kaydederek galibiyette rol oynadı. Juventus, Devler Ligi'ne üç puanla başladı. PSV Eindhoven ise puansız başladı.
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Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Kenan Yıldız, karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi.
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Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek maça başlayan Juventus, 21. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 27. dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Thiago Motta'nın öğrencileri, 52. dakikada Nicolas Gonzalez'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. PSV, 90+3. dakikada Ismael Saibari'nin bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Juventus, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
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İtalyan temsilcisi, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez lig usulü düzenlenen Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
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Öte yandan Kenan Yıldız, mücadelenin 69. dakikasında yerini Nicolo Fagioli'ye bıraktı.