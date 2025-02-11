Justin Bieber, hayranları arasında zihinsel sağlığı ve evliliğiyle ilgili endişelerin arttığı bir dönemde birçok kez New York'ta spa'ya giderken görüldü.

Bieber çiftinin sık sık ayrı etkinliklerde görülmesi, ilişkileriyle ilgili spekülasyonları artırıyor.