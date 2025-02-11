Justin Bieber ilginç stiline sokakta bornoz tercihini ekledi
Son dönemde iç çamaşırını açıkta bırakan aşırı düşük bel pantolon tercihleriyle gündeme gelen Justin Bieber, bu defa sokakta bornozla dolaşırken görüntülendi
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Zaman zaman ilginç kıyafet seçimleriyle haberlere konu olan, son günlerde iç çamaşırını ortada bırakacak kadar düşük belli pantolon tercihleriyle adından söz ettiren Justin Bieber, bu defa New York sokaklarında bornozla görüntülendi.
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Mavi bir bornoz ve bereden oluşan ilginç kombiniyle görüntülenen Kanadalı şarkıcı, hakkında bir süredir, eşi Hailey Bieber ile evlilik sorunları yaşadığı söylentileri ortada dolaşıyor.
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30 yaşındaki pop yıldızının tek başına bir spa merkezinden çıkışta fotoğraflanmasından birkaç saat sonra, eşi Hailey Bieber, yakın arkadaşı olan ünlü model Kendall Jenner ile öğle yemeğine çıkarken görüntülendi.
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28 yaşındaki Hailey Bieber ve 29 yaşındaki Kendall Jenner, öğle yemeği için restorana giderken keyifleri yerinde görünüyordu.
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Justin Bieber, hayranları arasında zihinsel sağlığı ve evliliğiyle ilgili endişelerin arttığı bir dönemde birçok kez New York'ta spa'ya giderken görüldü.
Bieber çiftinin sık sık ayrı etkinliklerde görülmesi, ilişkileriyle ilgili spekülasyonları artırıyor.
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Ancak çift, birlikte dışarı çıktıklarında da basına görüntü vererek son dönemde mutlu birliktelik mesajıyla söylentilerden etkilenmemiş görünüyor.
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