Justin Bieber, sosyal medyada iki farklı kişinin kendisine cinsel taciz suçlamasında bulunmasının ardından harekete geçti. Kanadalı şarkıcı önce suçlamalara, olayın geçtiği zamanda bulunduğu yeri kanıtlamak amacıyla fatura ve belgeleri cevap verdi.
İddiaların gerçeklerle örtüşmesinin imkansız olduğunu belirten Bieber, daha sonra kendisini tecavüzle suçlayan iki sosyal medya kullanıcısına dava açtı.
Bieber, kimlikleri belli olmayan, 2014 ve 2015 yıllarında farklı biçimlerde cinsel saldırısıya uğradığını iddia eden kişileri, isminin kötüye çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle mahkemeye verdi.
TMZ’nin incelediği resmi evraklara göre, Bieber sosyal medya kullanıcılarının iddialarının “şoke edici, uydurulmuş yalanlardan” başka bir şey olmadığını kanıtlayacak kesin yazılı delillere sahip.
NE OLMUŞTU?
Danielle ismini kullanan kadınlardan ilki Bieber’ın kendisine 9 Mart 2014’te Austin’deki müzik etkinliğinin ardından saldırdığını iddia etti. İddialara göre; Bieber SXSW’de (South by Southwest festivali) sürpriz bir performans verdiğini ancak otelde kalmadığını bir oda dahi tutmadığını söyledi. Festivalin ardından Bieber ve o dönem sevgilisi olan Selena Gomez festival alanından birlikte ayrıldı ve kiraladıkları bir mülkte konakladı.
Kadi isimli diğer kullanıcıysa 5 Mayıs 2015’te New York’taki bir otelde saldırıya uğradığını iddia etti. Bieber bu iddianın da gerçeklikle ilgisi olmadığını ifade etti. Kadi Bieber’ı otel dışında bekleyen hayranı olduğunu söylese de Bieber onunla hiç karşılaşmadığını söyledi.
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