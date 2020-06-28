NE OLMUŞTU?



Danielle ismini kullanan kadınlardan ilki Bieber’ın kendisine 9 Mart 2014’te Austin’deki müzik etkinliğinin ardından saldırdığını iddia etti. İddialara göre; Bieber SXSW’de (South by Southwest festivali) sürpriz bir performans verdiğini ancak otelde kalmadığını bir oda dahi tutmadığını söyledi. Festivalin ardından Bieber ve o dönem sevgilisi olan Selena Gomez festival alanından birlikte ayrıldı ve kiraladıkları bir mülkte konakladı.



Kadi isimli diğer kullanıcıysa 5 Mayıs 2015’te New York’taki bir otelde saldırıya uğradığını iddia etti. Bieber bu iddianın da gerçeklikle ilgisi olmadığını ifade etti. Kadi Bieber’ı otel dışında bekleyen hayranı olduğunu söylese de Bieber onunla hiç karşılaşmadığını söyledi.