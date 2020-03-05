Justin Bieber evlilik hakkında da,"Evli olmak harika. Ama kolay olduğunu sanmayın. Eğer evlilik kolay olsaydı, herkes bunu hızlıca yapardı. Eğer evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun her gün çalışma gerektirdiğini unutmayın" demişti.