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Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in kalbi delik çıktı

Hailey Baldwin: Kalbimde delik çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin, geçtiğimiz ay geçici felç geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü model, kalbinde delik fark edildiği için ameliyat olduğunu açıkladı

28.04.2022 - 13:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyumların aranan isimleri arasında yer alan model Hailey Baldwin (25), geçtiğimiz mart ayında eşi Justin Bieber (28) ile kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler gösterince acile kaldırılmıştı. 

    Kaliforniya'nın tatil bölgesi Palm Springs'te hastanede tedavi gören Baldwin, haftalar sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı.

  • "YÜZÜMÜN SAĞ TARAFINDA DA HİSSİZLİK VARDI" 
     
    Amerikalı model, paylaşımında hikayesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtti. Hailey Baldwin, daha sonra da o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

    Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim.

    Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi ve tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ünlü model ardından "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm." dedi.

  • "SORULARA YANIT VEREMEDİM"

    Sonra sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyleyen Hailey Baldwin, yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak kendisine sorulan soruları yanıtlamak için kelimeleri bir araya getiremediğini belirtti. Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etti. Hailey Baldwin, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine ekledi.

    Baldwin'in anlattığına göre, ertesi sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın "halk arasında hafif felç" olarak adlandırılan "Geçici İskemik Atak" geçirdiği belirlendi.

  • DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI
     
    Testlerin sonuçlarına göre bu pıhtı yüzünden, Hailey Baldwin'in beynine kan akışı kısa bir süre için kesildi. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları. Bir süre önce geçirdiği Covid-19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Baldwin'e açıklandı. Doktorları ünlü modele, çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de anlattı.

  • KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

    Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Baldwin daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı. Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Hailey Baldwin daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.

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