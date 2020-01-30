"EMİN OLAMIYORDUM"

Hailey'in evlilik teklifime 'Evet' demesi konusunda çok gergin değildim. Beni düşündüren; sadık kalıp, kalmayacağımdı. 'Taahhüdü yerine getirecek miyim?' meselesinde daha fazla gergingim. Bu taahhüdü bir erkek olarak yapabilir miyim, emin olamıyordum. Çünkü bu ciddi bir taahhüt.