Justin Baldoni’nin kurucusu olduğu vakıf kapandı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni’nin kurucuları arasında yer aldığı Bahaî inancı merkezli Wayfarer Vakfı’nın kapandığı açıklandı. Vakfın diğer kurucularından Steve Sarowitz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kapanma kararının yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle alındığını duyurdu. Herhangi bir gerekçe belirtilmese de, bu gelişmenin Baldoni’nin 'It Ends With Us' filmindeki rol arkadaşı Blake Lively ile devam eden hukuki mücadelenin ortasında yaşanması dikkat çekti.

REKLAM advertisement1 REKLAM Sarowitz, "Geçtiğimiz dört yıl boyunca Wayfarer Vakfı, misyonunu gerçekleştirmek için birçok hibe ortağını destekledi. Kuruluşun yarattığı etkiden gurur duyuyorum" ifadelerini kullanırken, operasyonların önümüzdeki haftalarda titizlikle sonlandırılacağını ve mevcut tüm hibe taahhütlerinin yerine getirileceğini vurguladı.

Wayfarer Vakfı, 2021 yılında kurulmuş ve misyonunu, "insanlığı ruhsal olarak gelecekteki barışçıl bir dünya uygarlığına ilerletmek" olarak tanımlamıştı. LIVELY İLE DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR REKLAM Vakfın kapanma kararı, Blake Lively’nin Justin Baldoni’yi cinsel taciz ve itibarını zedeleyici kampanyalarla suçladığı yasal sürecin ortasında geldi. İddialara göre Lively, çekimler sırasında Baldoni'nin kendisine uygunsuz davrandığını, ayrıca profesyonel itibarını hedef alan bir tanıtım kampanyasına maruz kaldığını ileri sürdü. Baldoni’nin ekibi ise Lively’yi bu iddiaları iftira niteliğinde olduğu gerekçesiyle mahkemeye çağırdı.

DailyMail'nin haberine göre, Lively’ye geçen hafta mahkeme celbi ulaştı. Celpte, 'It Ends With Us' filmiyle ilgili tüm iletişim kayıtlarının (mesajlar, e-postalar vb.) teslim edilmesi talep edildi. REKLAM LIVELY SESSİZLİĞİNİ BOZDU Lively, Perşembe gecesi Seth Meyers’in sunduğu 'Late Night' programına katılarak dava sürecine dolaylı da olsa değindi. Sunucunun, hakkında konuşamayacağı bir konuya işaret etmesinin ardından Lively, "Bu yıl hayatımın en yüksekleri ve en düşükleri oldu. Pek çok kadın konuşmaktan korkuyor ve bu korku kasıtlı. Ama ben sesimi kullanabildiğim için şanslıyım” dedi.

REKLAM Dört çocuğu ve eşi Ryan Reynolds'ın bu süreçteki desteğini vurgulayan Lively'nin evlilik yüzüğü yerine kokteyl yüzüğü takması da dikkat çekti. SUÇLAMALAR VE KARŞI SUÇLAMALAR Baldoni, Lively’nin iddialarına karşılık olarak kendisine ve Ryan Reynolds’a 400 milyon dolarlık dava açtı. İddiaların asılsız olduğunu, Lively’nin projeyi ele geçirmeye çalıştığını ve kamuoyunda kendisini karalamak istediğini savundu. Mahkeme dosyalarında, Lively’nin Reynolds ve yakın arkadaşı Taylor Swift'i 'ejderhalarım' diyerek Baldoni’yi tehdit etmeye çalıştığı iddiası da yer aldı. Baldoni ayrıca Lively'nin, Swift'in gücünü kullanarak kamuoyunda kendisine karşı baskı yaratmak istediğini ileri sürdü.

TAYLOR SWIFT VE HUGH JACKMAN DA DAHİL OLABİLİR Mİ? Sürekli genişleyen dava süreci, Hollywood’da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Baldoni’nin avukatlarının, Reynolds’ın da dahil olduğu birçok iletişim kaydını incelemeye hazırlandığı, hatta Taylor Swift ve Hugh Jackman gibi isimlerin de mahkemeye çağrılabileceği öne sürüldü. Swift’in davaya dahil edilme ihtimaline öfkeli olduğu ve aylardır Lively ile birlikte görüntülenmediği iddia edildi. Ayrıca, Swift’in partneri Travis Kelce’nin Reynolds’ı sosyal medyada takip etmeyi bırakması, iki çift arasında soğuk rüzgârlar estiği yönünde yorumlandı.

Lively ve Baldoni’nin Mart 2026’da mahkemeye çıkması bekleniyor. Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock