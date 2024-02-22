Jürgen Klopp'un yeni durağı neresi olacak? Menajeri Marc Kosicke açıkladı
Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyuran Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un kariyer planı netleşiyor. Klopp'un menajeri Marc Kosicke, deneyimli çalıştırıcının geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8 yıl boyunca görev yaptığı Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacağını duyurmuştu.
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Bu gelişme sonrası Alman teknik adamın yeni durağının neresi olacağı merak edilirken, Klopp'un geleceğine dair flaş bir açıklama geldi.
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Klopp'un ismi Bayern Münih'le anılırken, Alman teknik adamın menajeri Marc Kosicke, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Alman gazeteci Florian Plettenberg'e konuşan Kosicke, "Jürgen Klopp bu sezonun tamamlanmasının ardından gelecek yıl takım çalıştırmayacak. Kulüp veya milli takımda görev yapmayacak" dedi.