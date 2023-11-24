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        Haberler Kültür-Sanat Resim Jülide Zeynep Günce'den yeni sergi: Piece of Mind

        Jülide Zeynep Günce'den yeni sergi: Piece of Mind

        'Aidiyet' ve 'Yaradılış' temalarını sanatına aktarması ile tanınan Jülide Zeynep Günce'nin yeni sergisi 'Piece of Mind, 02-25 Aralık tarihleri arasında Goba Art & Design'da sanatseverler ile buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:15
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        Zeynep Günce'den yeni sergi: Piece of Mind
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        Sanat ve tasarımın birleştiği bir platform vizyonuyla oluşan Goba Art & Design, Jülide Zeynep Günce’nin yeni sergisi ‘Piece of Mind’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        Günce’nin yeni sergisinin yaratımında, ilhamını Spinoza'dan almış. Sanatçı, bireyin tekil olarak karmaşık düşünme sistemini değerlendirirken aslında toplum ile kurulan ilişkileri inceliyor ve parçadan bütüne sürecin hayatlarımıza olan etkisini gözler önüne seriyor.

        Sergide tuval üzeri akrilik ve karışık teknik uygulanarak yapılan on beş eser sergilenecek. Her bir eser, evrenin bir parçası olduğumuza ve yaşamın bütününü etkilediğimize dair vurgularda bulunuyor. Sergide yer alan eserler, var oluştan bu yana insan, içsel hesaplaşmaların ve kişisel hırsların hüküm sürdüğü, her bireyin sınırlayıcı düşünce yapısından arındığı takdirde özgürleşebileceğini ve tüm benlikleriyle huzura ulaşılabileceği mesajını veriyor.

        Jülide Zeynep Günce
        Jülide Zeynep Günce

        Julide Zeynep Günce’nin ‘kendini bilme isteği’ duygusundan yola çıkarak, içinde derin anlamlar ve barışçıl mesajlar barındırdığı ‘Piece Of Mind’ sergisi, sanatseverleri bakış açılarını değiştirecek bir dünyaya davet ediyor.

        Günce’nin sergisi 02-25 Aralık tarihleri arasında Goba Art & Design Beyoğlu’nda Pazar günü hariç her gün 12.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jülide Zeynep Günce
        #Piece of Mind
        #sergi
        #resim
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