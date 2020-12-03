UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında RB Leipzig, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 4-3 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Genel olarak ilk yarı istediğimiz gibi gitse de sonuç olarak ilk yarıda sadece 1 gol farkla öndeydik. Bunun haricinde ilk yarıda çok şans harcadık. İkini yarıda ise peş peşe gelen goller bir anda maçın seyrini değiştirdi. Amacımız sürekli pres yapmaktı ama ikinci yarı yorgun düşünce maç 3-3’e geldi. Oyuncular maçın biraz daha heyecanlanmasıyla birlikte kendilerine ve takıma inandı. Son dakika golüyle 4-3 yaptık" ifadelerini kullandı.
SÖRLOTH SÖZLERİ
Takım olarak olmaları gereken yerde bulunduklarını belirten Nagelsmann, "Kondisyon olarak sıkıntı çektiğimizi düşünmüyorum. Sörloth’a da şans verdik, sanırım 35 dakika oynadı. Çok önemli bir gol attı, hem kendisi hem takım adına. Bu da son haftalarda yaşadığı zorluklardan sonra yüreğine su serpmiştir" diye konuştu.
"GÜVENİMİZ ARTTI"
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir sonraki hafta oynayacakları Manchester United müsabakasına daha motive çıkacaklarının altını çizen başarılı teknik adam, "Galip geldiğimiz için öz güvenimiz daha da fazla arttı. Bir sonraki maça daha motive çıkacağız. Takım olarak Manchester United maçını izlemeye gelirsek; iki gündür İstanbul trafiğinde tecrübe ettiğimiz olumsuz şeylere bakınca biz otele gidene kadar maç bitmiş olur" şeklinde konuştu.
Defansta genel olarak iyi olduklarını da aktaran RB Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann, "Bazen alan bırakıyoruz. Kanatlara çok fazla oyuncu yığınca göbek boş kalabiliyor. Buradan geldiklerinde de direkt kaleyi bulabiliyorlar" dedi.
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