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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Julian Nagelsmann: İstek ve azim olmadığında taktiksel olarak ne yaparsanız yapın olmaz - Futbol Haberleri

        Julian Nagelsmann: İstek ve azim olmadığında taktiksel olarak ne yaparsanız yapın olmaz

        Almanya Millli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, "Ataklarda son hamleleri yapamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Takımla alakalı değil. Bireysel performanslarda istek yoktu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:22 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:22
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        Julian Nagelsmann: İstek ve azim yoktu
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        Almanya, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Türkiye'ye 3-2 yenildi. Almanya Millli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Sözlerine galibiyetten dolayı Türkiye´yi tebrik ederek başlayan Nagelsmann, "İlk 10 dakika iyi başladık. Ama yapamadık. Tam istediğimiz gibi olmadı. Ataklarda son hamleleri yapamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Takımla alakalı değil. Bireysel performanslarda istek yoktu. Göremedik. Bu olmamanız geren bir şeydi. Rakip çok duygusal, istekli ve azimli oynadı. İkinci yarı biraz daha iyi oynadık. Penaltı değildi ama penaltı mıydı değil miydi tartışmayacağız. Hatalarımızı telafi edeceğiz. İstek ve azim olmadığında taktiksel olarak ne yaparsanız yapın olmaz" diye konuştu.

        Ay-yıldızlı ekibin çok azimli ve istekli oynadığının altını çizen Nagelsmann, "Takım olarak daha hücumcu oynayabilirdik. 4´lü savunmayla oynamamız ileriye dönük bunu iyi yapmalıyız. Savunmamızın hatasıyla, kanatlardan yapılan hatalarla goller yedik" ifadelerini kullandı.

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