Julian Assange, ABD'deki suçlamaları kabul ettikten sonra serbest kalacak

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Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak ABD'deki casusluk suçlamalarını kabul edecek. Anlaşma ile İngiltere'deki hapis cezası sona erecek ve Avustralya'ya dönmesine olanak tanınacak.

ABD Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkeme dosyalara göre, 52 yaşındaki Assange, gizli ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve ifşa etmek için komplo kurma suçunu kabul edecek.

Tek bir suçlamayı kabul edeceği anlaşmanın 26 Haziran Çarşamba günü Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı mektubuna göre, Assange kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönecek.

Assange, son beş yılını bir İngiliz hapishanesinde geçirdi ve ABD'ye iade edilmemek için mücadele ediyordu.

ABD yıllardır Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks dosyalarının, bazı hayatları tehlikeye attığını savunuyordu.

ABD'li savcılar Wikileaks'in kurucusunu, Afganistan ve Irak'taki savaşlarla ilgili gizli ABD askeri kayıtlarının ve diplomatik mesajların yayımlanması nedeniyle, çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 ayrı suçtan yargılamak istiyorlardı.

Assange ve avukatları uzun zamandır kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ediyordu.

Assange'ın en tanınmış işbirlikçilerinden biri olan ABD ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning, dönemin başkanı Barack Obama'nın 2017'de cezasını hafifletmesinden önce 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2010 yılında web sitesi, aralarında iki Reuters muhabirinin de bulunduğu ondan fazla Iraklı sivilin Bağdat'ta öldürüldüğü bir ABD askeri helikopter videosunu yayımladı.

Assange'ın 2006 yılında kurduğu Wikileaks, ABD hükümetinin daha sonra "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi ifşalarından biri" olarak tanımlayacağı, 10 milyondan fazla belge yayımladığını iddia ediyor.

Assange ayrıca İsveç'te ayrı tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ancak bu suçlamaları reddetti.

Yedi yılı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde saklanarak geçiren Assange, İsveç davasının ABD'ye gönderilmesine yol açacağını iddia etmişti.

İsveçli yetkililer 2019'da, ilk şikayetten itibaren çok fazla zaman geçtiğini söylediler ve davayı düşürdüler. Ancak İngiltere'de gözaltına alındı. İsveç'e iade edilmek üzere mahkemeye teslim olmadığı için yargılandı.

Uzun süredir devam eden hukuki mücadeleler boyunca Assange nadiren kamuoyunun önünde görüldü. 2021'de hapishanede geçirdiği felç de dahil olmak üzere yıllardır sağlık sorunları yaşadığı bildiriliyor.