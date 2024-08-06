Julian Alvarez, 95 milyon euroya Atletico Madrid yolunda!

REKLAM advertisement1

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 24 yaşındaki Julian Alvarez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'den Manchester Evening'in haberine göre Atletico Madrid, Arjantinli yıldız için M.City ile 75 milyon euro bonservis + 20 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

32 GOLE DİREKT KATKI

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 maça çıkan Arjantinli hücum oyuncusu mavi-beyazlı forma altında 19 gol atarken 13 de gol pası verdi.