Johnny Wactor'un katil zanlıları ile ilgili görüntüler yayımlandı

Bir görüntüde, çalıntı araç görülüyor. Diğer görüntüde ise aracın dışında 3 kişi görülüyor. Uyarıda, Johnny Wactor'ın sol gözünün üstünde ve sağ yanağında dövme bulunan "şüpheli 1" tarafından göğsünden vurulduğu belirtiliyor.